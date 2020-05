TRêS LAGOAS Prefeito se manifesta sobre paralisação da Metalfrio Metalfrio suspende atividades temporariamente em Três Lagoas

22 MAI 2020 - 15h:55 Por Ana Cristina Santos

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), usou as redes sociais para comentar a suspensão temporária das atividades da empresa.

Segundo Guerreiro, essa é uma decisão estratégica da empresa para equilibrar a capacidade produtiva diante de uma demanda reduzida. “Estamos confiantes que, muito em breve, as operações serão retomadas e torcendo para que as medidas adotadas preservem os empregos dessa importante indústria de Três Lagoas”, destacou Guerreiro.

Uma das maiores fabricantes de refrigerados da América Latina, anunciou nesta semana, que suspendeu temporariamente suas atividades na unidade de Três Lagoas.

A empresa está instalada no Distrito Industrial de Três Lagoas desde 2006, e já chegou a empregar mais de mil trabalhadores. Era uma das mais importantes e, que mais geravam empregos no Distrito Industrial.

A suspensão das atividades, segundo a empresa, deve-se a queda na demanda, o que forçou adotar medidas de ajustes de sua capacidade produtiva. “A demanda atual de nossos clientes vem sendo fortemente afetada pela pandemia Covid-19, o que força a companhia a tomar medidas de ajuste em sua capacidade produtiva. A partir de dia 20 a Metalfrio suspendeu temporariamente suas atividades fabris na unidade de Três Lagoas”, diz a empresa em nota enviada ao JPNews.

A empresa negociou previamente um acordo coletivo com o sindicato dos trabalhadores, passando a adotar a MP936/20 – ( a Medida Provisória cria benefício do Seguro Desemprego em formato de complemento de até 70% do salário para compensar reduções salariais aos trabalhadores)

Ainda segundo a empresa, durante o período da parada, vai continuar com as atividades de manutenção, desenvolvimento de projetos e os processos necessários para garantir a retomada das operações. “A Metalfrio sempre busca conduzir seus negócios de maneira sustentável e oferecer a seus colaboradores condições seguras e duradouras de trabalho. A Metalfrio é líder de mercado em refrigeração comercial e temos a convicção de que, junto com todos os brasileiros, sairemos desta crise mais fortes e unidos”, acrescentou a empresa.